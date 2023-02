Zum ersten Mal: Molly-Mae Hague und Tommy mit Baby unterwegs

Molly-Mae Hague (23) und Tommy Fury schwelgen im Familienglück. Die YouTuberin und der Boxer haben im vergangenen September bekannt gegeben, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Ende Januar war es dann endlich so weit: Ihre Tochter Bambi erblickte das Licht der Welt. Im Netz zeigten sich die frischgebackenen Eltern total glücklich über ihren Zuwachs. Nun wurden Molly und Tommy zum ersten Mal in der Öffentlichkeit mit ihrem Baby gesichtet.

Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, zog die kleine Familie gemeinsam um die Häuser. Die Mama hatte sich für den Spaziergang dick eingepackt: Sie trug einen hellen Kapuzenpullover und eine schwarze Winterjacke, was sie mit einer schwarzen Leggings, dicken Socken sowie braunen Stiefeln kombinierte. In diesem Outfit schob sie ihre Tochter in einem Kinderwagen durch die Nachbarschaft. Ihr Partner lief in einem schwarzen, sportlichen Outfit nebenher.

Tommy ist begeistert davon, wie sich Molly als Mutter schlägt. "Die beste Mami der Welt. Wenn ich sehe, wie du dich um Bambi kümmerst, liebe ich dich mehr, als ich es je für möglich gehalten hätte", schwärmte der Profi-Boxer in seiner Instagram-Story von seiner Liebsten.

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de