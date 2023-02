Anna-Carina Woitschack teilt Urlaubsbilder mit ihrem Neuen

Anna-Carina Woitschack (30) genießt den Liebesurlaub mit ihrem Neuen! Im November vergangenen Jahres hatte die Musikerin das Ende ihrer Ehe bestätigt. Bereits davor hatten Krisengerüchte um sie und den Schlagerstar Stefan Mross (47) die Runde gemacht. Kurz nach dem offiziellen Liebes-Aus wurde aber bekannt, dass die Blondine bereits einen Neuen hat. Mit diesem genießt Anna-Carina jetzt einen romantischen Urlaub – und teilte süße Pärchenbilder!

Auf Instagram postete die 30-Jährige mehrere Urlaubsfotos mit ihrem Schatz Daniel – beide strahlen überglücklich in die Kamera und genießen die Sonne in der Dominikanischen Republik offenbar in vollen Zügen. "Freiheit, frische Luft und Liebe", schrieb Anna-Carina zu einer niedlichen Aufnahme der Turteltauben.

Anna-Carinas Follower machten ihr für den Beitrag viele Komplimente und hinterließen liebe Worte in der Kommentarspalte. "Glücklich steht dir", schrieb auch die Reality-TV-Bekanntheit Daniela Katzenberger (36) und dekorierte ihren Kommentar mit Herzchen-Emojis.

Anna-Carina Woitschack und ihr Partner Daniel

Anna-Carina Woitschack mit ihrem Partner Daniel

Daniela Katzenberger

