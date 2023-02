"Baby wächst": Alex Hindersmann happy nach Ultraschalltermin

Alexander Hindersmann (34) steht das Glück ins Gesicht geschrieben. Vor wenigen Wochen gaben der einstige Bachelorette-Teilnehmer und seine Freundin Laura Papendick (34) bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, hält das Paar bislang geheim. Dennoch lassen die beiden ihre Fans an der Schwangerschaft teilhaben. Jetzt verrät Alex, wie es beim Ultraschalltermin war.

"Das Baby wächst und zappelt fleißig rum", freute sich der Reality-TV-Star in seiner Instagram-Story. Dazu teilte der 34-Jährige einen süßen Schnappschuss von sich und seiner Liebsten, der sie beide im Aufzug der Arztpraxis zeigt. Überglücklich strahlen die beiden für die Kamera. "Jedes Mal, wenn wir das kleine Wunder sehen können, ist Aktion angesagt", plauderte der werdende Vater weiter aus.

Doch wie geht es eigentlich seiner schwangeren Freundin? "Bis jetzt ist es eine wundervolle Zeit. Ich sehe ihr jeden Tag die Vorfreude und die Liebe in ihren Augen an", hatte Alex wenige Tage zuvor in seiner Instagram-Story berichtet. Zudem hatte er verraten, dass auch schon die ein oder andere Nebenwirkung der Schwangerschaft zu bemerken ist: So sei Laura hin und wieder mal launisch und müde.

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alex Hindersmann

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Laura Papendick

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Laura Papendick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de