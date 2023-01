Erste Worte: Das erhofft sich David Jackson als der Bachelor

David Jackson kann es kaum erwarten. Die Datingshow Der Bachelor verkündete nun, wer nach Niko Griesert (32) und Dominik Stuckmann (31) die Rosen verteilen darf: In der kommenden Staffel wird der Halbamerikaner daten, was das Zeug hält. Einige Stars reagierten bereits sehr erfreut über diese Neuigkeit – doch was sagt eigentlich David selbst dazu, dass er der neue TV-Junggeselle ist?

In einem kurzen Video auf der Instagram-Seite der Kuppelshow stellte sich der Stuttgarter zunächst einmal vor und ging dann näher darauf ein, was er sich von seiner Zeit als Bachelor erhofft. "Man hat ja das Ziel letztendlich, irgendwie anzukommen und irgendwann mal eine Familie zu gründen. Bisher war das nicht der Fall", erklärte der 32-Jährige den Beweggrund für seine Teilnahme. "Ich bin auf jeden Fall bereit für die große Liebe einiges zu tun, mich zu öffnen und mich verletzlich zu machen. Ich denke, dass das auch auf jeden Fall notwendig ist", kündigte er an.

Doch was muss eine Frau mitbringen, um den Influencer vom Hocker zu hauen? "Mein Vorstellung von einer passenden Partnerin ist auf jeden Fall ein sehr liebevoller Mensch, familiärer Mensch, empathisch. Jemand, der auch bereit ist für eine Beziehung ist", verriet das Model seine Ansprüche. Er selbst sehe sich ebenfalls als eine liebevolle und feinfühlige Person.

Instagram / dee_jaxon David Jackson, "Der Bachelor" 2023

Instagram / dee_jaxon David Jackson in Mailand im Mai 2022

Instagram / dee_jaxon David Jackson im Juni 2022

