Fünf Hinweise: Kommt Prinz Harry doch zu Charles' Krönung?

Das ist die größte Frage zur Krönung! Bereits in drei Monaten wird König Charles III. (74) offiziell zum Nachfolger der verstorbenen Queen Elizabeth (✝96) gekrönt. Die Feier wird ein riesiges Medienereignis sein, Tausende Menschen werden persönlich teilnehmen oder die Krönung durch die Presse verfolgen. Doch die Teilnahme eines royalen Mitglieds gibt noch Rätsel auf: Wird Charles' in Ungnade gefallener Sohn Prinz Harry (38) an der Zeremonie teilnehmen? Promiflash verrät euch fünf Anzeichen...

Das erste Indiz für Harry Erscheinen ist seine eigene Aussage darüber – Harry schließt es nämlich nicht aus. "Bis dahin kann noch eine Menge passieren. Aber die Tür steht immer offen. [...] Es gibt viel zu besprechen, und ich hoffe wirklich, dass sie bereit sind, sich zusammenzusetzen und darüber zu reden", hatte er gegenüber ITV auf Nachfrage erklärt. Und offenbar scheint auch Charles daran interessiert zu sein: Als zweites Indiz soll der König den Erzbischof von Canterbury gebeten haben, für Einigung zwischen den zerstrittenen Parteien zu sorgen, wie Mail on Sunday berichtet.

Doch Charles soll sogar noch weiter gehen und Harry als Anreiz für seine Teilnahme zugesichert haben, dann seine Titel behalten zu dürfen! Der Prinz soll nämlich Angst haben, dass diese ihm nach seinen Enthüllungen entzogen werden. Als viertes Indiz fungiert die Einladung der Sussexes zur Krönung: "Sie werden auf jeden Fall eingeladen werden, und wir gehen davon aus, dass sie kommen werden", hatte ein Insider gegenüber The Sun klargestellt. Außerdem soll Harry seinen Besuch bereits geplant haben: Der solle allerdings nur 48 Stunden dauern und ohne seine Familie stattfinden.

MEGA König Charles III. im Januar 2023

Getty Images Prinz Harry und sein Vater Prinz Charles, April 2015

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

