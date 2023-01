Gibt es für Royals vorerst keine Versöhnung mit Prinz Harry?

Prinz Harry (38) wird sich wohl erst einmal nicht mit seiner Familie versöhnen können. In seiner Biografie erzählt der britische Royal offen über den Streit mit seinem Vater und seinem Bruder. Während der Promotion für das Buch offenbarte er mehrmals, wie gerne er sich mit seiner Familie vertragen wolle. Doch das scheint für König Charles (74) und Prinz William (40) derzeit nicht infrage zu kommen: Sie sind offenbar nicht an eine Versöhnung mit Harry interessiert.

Ein Insider verriet People, dass es unwahrscheinlich ist, dass William und Charles auf Harry zugehen werden – vor allem nicht in der Öffentlichkeit. "Sie sind verärgert und traurig, aber sie machen tapfer weiter. Öffentlich darauf zu reagieren, wäre nicht klug", meinte die Quelle. Dass Harry durchblicken ließ, er wolle sich mit seiner Familie versöhnen, sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Aber eine Zusammenführung sei erst in ein paar Jahren wahrscheinlich, nicht in diesem oder nächstem Jahr. Harrys Buch habe seinem Bruder und Vater keinen "Grund gegeben, ihn zurückzunehmen".

Dass Harrys Biografie, die unter dem Titel "Reserve" veröffentlicht wurde, die Situation zwischen ihm und der Königsfamilie verschlimmern werde, scheint Harry aber nicht zu glauben. Er erzählte bei "Good Morning America", dass er nicht davon ausgehe, dass die "Kluft" nach dem Buch noch größer sein werde. Er sei sich stattdessen sicher, dass die Möglichkeit bestehe, den Zwist irgendwann beizulegen.

Getty Images Prinz Harry im April 2016

Getty Images Prinz Charles mit seinen Kindern Prinz Harry und Prinz William im Jahr 2005

Getty Images Prinz Harry, April 2018

