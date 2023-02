Ganz bodenständig: Stefanie Hertels Tochter wird Konditorin!

Musikalisches Talent wurde ihr sicher in die Wiege gelegt – aber Johanna Mross geht ihren eigenen Weg! Als Tochter von Stefanie Hertel (43) und Stefan Mross (47), die beide extrem erfolgreiche Volksmusiker sind, sollte eine Karriere im Musikbusiness eigentlich vorprogrammiert sein. Aber die 21-Jährige will beruflich nicht in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern treten. Sie hat ganz andere Pläne für ihre Zukunft, abseits von Glitzer und Glamour: Johanna will Konditorin werden!

Wie ihre Mutter Stefanie jetzt in der Talkshow "Riverboat" ausgeplauderte, schlägt das Herz ihrer Tochter für allerlei Süßgebäck: In ihrer Ausbildung zur Konditorin ist sie mittlerweile schon im zweiten Lehrjahr. "Ich war selbst überrascht, dass sie plötzlich ankam und sagte: 'Ich möchte eine Ausbildung zur Konditorin machen'", berichtete die Sängerin. Einen Fan haben Johannas Backwaren schon mal. Mama Stefanie schwärmt : "Sie macht ganz tolle Torten."

Ganz ohne Musik geht es bei dem Nachwuchs der beiden Künstler dann aber doch nicht: Johanna singt zusammen mit Stefanie und ihrem Stiefvater Lanny Lanner in der Patchworkfamilienband More Than Words. In diesem Jahr wollen die drei sogar mit ihren Country-Songs auf Tour gehen.

Anzeige

Getty Images Stefanie Hertel und Stefan Mross im Oktober 2009

Anzeige

Instagram / johanna.mross Stefanie Hertel und Johanna Mross im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Johanna Mross, Lanny Lanner und Stefanie Hertel im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de