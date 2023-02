Nach Grammy-Zoff: Ben Affleck entspannt in L.A. unterwegs

Ben Affleck (50) lässt sich nicht stressen! Bei den Grammy Awards am vergangenen Wochenende sorgten er und seine Frau Jennifer Lopez (53) für Schlagzeilen: Die Sängerin raunte ihrem Ehemann direkt neben Moderator Trevor Noah zu, er solle freundlicher und motiviert schauen. Darauf reagierte der Schauspieler sichtlich angespannt. Aber Ben wäre nicht Ben, wenn er sich von so was aus der Ruhe bringen lassen würde: Jetzt wurde er ganz entspannt in Los Angeles gesichtet.

Betont lässig schlenderte Ben in Jeans, Sneakern und Karohemd durch die Straßen der Metropole. Ein Kaffee in seiner Hand und eine verspiegelte Pilotenbrille unterstrichen seinen entspannten Look. Den Tadel seiner Frau lässt der "The Flash"-Darsteller also offenbar einfach an sich abprallen – das war auch in seinem Gesicht sichtbar: Ben wirkte recht gelassen und ohne einen Anflug von Ärger.

Dass J.Lo ihren Partner in der Öffentlichkeit so anfährt, ist aber eine Seltenheit – normalerweise schwärmt sie eher von ihrem Liebsten. "Er ist ein Traum. Er ist ein Schatz", hatte die Musikerin zuletzt in der "The Today Show" betont. Das Jahr seit der Hochzeit sei eines der besten in ihrem Leben gewesen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022

Thecelebrityfinder / MEGA Ben Affleck im Februar 2023 in Los Angeles

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2021

