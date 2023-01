"Er ist ein Schatz": Jennifer Lopez schwärmt von Ben Affleck

Für Jennifer Lopez (53) ist ein regelrechtes Liebeswunder wahr geworden! Die "Love Don't Cost A Thing"-Interpretin hat im Sommer 2022 ihre große Liebe Ben Affleck (50) geheiratet. Die Besonderheit: Der Popstar und der Schauspieler sind bereits Anfang der 2000er-Jahre ein Paar gewesen, hatten sich damals jedoch getrennt. 2021 feierten die beiden dann ihr großes Comeback. Jetzt schwärmt Jennifer in den höchsten Tönen von dem Glück mit ihrem Ben!

Zu Gast bei der US-amerikanischen Fernsehsendung "The Today Show" spricht J.Lo total offen über ihre Ehe mit Ben – und dabei verliert sie nur liebevolle Worte über den zweifachen Oscar-Preisträger. "Er ist ein Traum. Er ist ein Schatz", betont die 53-Jährige und fasst ihr großes Glück zusammen: "Es war einfach ein phänomenales Jahr. Ich glaube, es war das beste Jahr, seit meine Kinder geboren wurden."

Zudem gewährt Jen auch Einblicke in ihre Patchworkfamilie: J.Lo brachte nämlich ihre Zwillinge Emme und Maximilian mit in die Beziehung – und Ben hat bereits drei Kids aus einer vorherigen Ehe mit Jennifer Garner. Im vergangenen Jahr sei das Paar mitsamt seinen Kindern zusammengezogen. "Es war eine wirklich emotionale Umstellung, aber gleichzeitig wurden all meine Träume wahr", erklärt die Sängerin.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Juni 2022 in New York City

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022 in San Marino

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Kids Max und Emme

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de