Neuer Meilenstein: Prinzessin Sofía geht bald aufs College

Für Prinzessin Sofía von Spanien (15) steht eine ganz besondere Zeit an! Vor rund 18 Jahren gaben sich König Felipe von Spanien (55) und die einstige Journalistin Letizia (50) das Jawort. 2005 kam dann Töchterchen Prinzessin Leonor (17) von Spanien auf die Welt – zwei Jahre später machte ihre Schwester Sofía das königliche Familienglück perfekt. Dass die Geschwister langsam erwachsen werden, zeigen bereits die öffentlichen Auftritte der beiden jungen Frauen! Nun steht für die Jüngste ein großer Meilenstein an: Sofía wird bald umziehen und studieren!

Wie Hello! jetzt berichtete, bestätigte das royale Ehepaar, dass seine jüngste Tochter Sofía ab kommenden September das International Baccalaureate Programm am UWC Atlantic College in Wales besuchen wird: In der Erklärung heißt es, dass Sofía die Aufnahmeprüfungen für das College bestanden hat und dass der spanische König und die Königin die Kosten für die zweijährige Ausbildung in Höhe von rund 85.000 Euro übernehmen werden.

Bereits ihre ältere Schwester Prinzessin Leonor von Spanien studiert an diesem College und wohnt in einem der acht Internate. Die 17-Jährige wird in diesem Sommer ihr Studium abschließen und dann nach Spanien zurückkehren.

