So strahlend begrüßen die spanischen Royals ihre EM-Sieger!

Die EM-Sieger sind wieder in ihrer Heimat gelandet. Am vergangenen Wochenende besiegte Spanien England im großen Finale der Fußballeuropameisterschaft mit 2:1. Gestern ging es für die Stars samt ihrer Trophäe wieder zurück nach Madrid – und sie wurden gebührend empfangen. Niemand geringeres als König Felipe (56), Königin Letizia (51) und ihre Töchter Prinzessin Leonor (18) und Prinzessin Sofía (17) begrüßten die frisch gekrönten Champions. Strahlend empfingen sie jeden einzelnen Kicker und hielten hier und da mit ihnen einen kleinen Plausch.

Beim Finale in Berlin war der spanische König bereits mit von der Partie. Während seine Frau bei dem letzten Spiel der EM fehlte, verfolgte Felipe das Spektakel auf dem grünen Rasen des Olympiastadions zusammen mit Prinz William (42) und Prinz George (10). Am Ende durfte aber nur der spanische Regent jubeln – seine Landsleute drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit. Die deutschen Jungs schieden im Viertelfinale in einer spannenden Partie gegen die Spanier aus.

Die spanische Fußballnationalmannschaft machte sich während der diesjährigen EM nicht sonderlich beliebt. In der Partie gegen Toni Kroos (34) und Co. fielen sie mit einigen fragwürdigen Aktionen auf. Letztlich versuchte einer von ihnen, die Kritik aber auf die deutschen Fans zu lenken. Marc Cucurella (25) wurde von den Unterstützern der Männer von Julian Nagelsmann bei nahezu jedem Ballkontakt ausgebuht. "Eigentlich war mir das egal. Aber gleichzeitig fühlte es sich auch ein wenig traurig an, dass einige Leute zu diesem Spiel kamen, nur um einen einzelnen Spieler auszubuhen", beschwerte er sich im Interview mit The Athletic.

Getty Images Die spanischen Royals mit ihren EM-Spielern, Madrid 2024

Getty Images Marc Cucurella im Juni 2024

