Königin Letizia flasht in Blau bei dänischem Staatsbankett

Was für ein atemberaubender Auftritt von Königin Letizia (51)! Die spanische Royal ist für ihre stylishen Outfits bekannt. Bei der Firmung ihrer Tochter Prinzessin Sofía (16) trug sie zum Beispiel eine cremefarbene Schlaghose sowie eine T-Shirt-Bluse in einem zarten Rosa und begeisterte damit viele Fans. Nun ist sie mit ihrem Mann König Felipe von Spanien (55) nach Dänemark gereist, um die dortige Monarchenfamilie zu besuchen. Bei einem Staatsbankett strahlte Letizia in einem wunderschönen Kleid.

Am Montag war das spanische Königspaar zu einem Festessen im Schloss Christiansborg in Kopenhagen geladen. Dort wurden die beiden von Königin Margrethe (83) empfangen, deren Sohn Prinz Frederik (55) später am Tisch neben Letizia Platz nahm. Die 51-Jährige wählte dafür ein bodenlanges dunkelblaues Kleid. Dazu trug sie silberne Ohrringe, Ringe, einen Armreif und ihre funkelnde Krone. Außerdem hatte sie ebenso wie ihr Mann eine hellblaue Schärpe umgelegt.

Letizias Kopfbedeckung hat in der spanischen Königsfamilie eine lange Geschichte. Die Tiara de Lis ist ein Schmuckstück aus Platin und Diamanten, das bereits 1906 entworfen wurde. Letizia hatte es zum letzten Mal vor zwei Jahren in Schweden getragen.

Getty Images Letizia, spanische Königin

Getty Images Felipe VI. und seine Frau Letizia in Dänemark

Getty Images Königin Letizia und Prinz Frederik im November 2023 in Kopenhagen

