Noch kein Bauchfoto: Manipulieren die Wendlers ihre Fans?

Ist das bloß Hinhaltetaktik? Gestern machten Laura Müller (22) und Michael Wendler (50) krasse News bekannt: Die Eheleute erwarten doch tatsächlich ihr erstes gemeinsames Kind. Das machten sie im Netz bekannt und versprachen im selben Atemzug schon in Kürze Bilder vom Babybauch der Brünetten auf der Erotikplattform OnlyFans. Doch bisher fehlt davon noch jede Spur – wollen die Wendlers ihre Fans damit nur auf das Erotik-Forum locken?

Via Instagram hatte die werdende Mutter angekündigt: "Die ersten exklusiven Babybauchbilder gibt es hier." Doch bei OnlyFans herrscht noch gähnende Leere, wenn es um Fotos vom wachsenden Unterleib der Wahl-Amerikanerin geht. War das Versprechen etwa nur so daher gesagt, um die Wendler-Community auf die Erotikplattform zu locken? Um exklusiven Content des Paares sehen zu können, müssen die Fans nämlich 35 Dollar plus kleinere Summen pro Monat blechen.

Dass Laura ihre Schwangerschaft bei OnlyFans vermarkten möchte, finden viele Internet-User total daneben. "Mit dem ungeborenen Kind Geld machen? Mehr als ekelhaft", wetterte beispielsweise jemand via Twitter. Zahlreiche andere hatten diesem Kommentar zugestimmt.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de