Trotz Dschungel-Abnahme: Cosimo nutzt weiter Face-Filter

Cosimo Citiolo (41) bleibt seinem Schema offenbar treu! Auf Social Media teilt der einstige DSDS-Teilnehmer immer wieder fleißig Einblicke in seinem Alltag – darunter auch Selfies mit seiner Freundin Nathalie Gaus oder Aufnahmen aus dem Urlaub vor traumhaft blauem Meer. Einigen Fans ist aufgefallen, dass sich der ehemalige Sommerhaus-Star dabei des einen oder anderen Beautyfilters bedient. Auch nach seiner Dschungelcamp-Teilnahme schwört Cosimo noch immer auf seine Bildbearbeitungskünste!

Gegenüber Promiflash hatte Cosimo verraten, dass er während seiner Zeit im australischen Dschungel rund neun Kilo verloren habe. Nach seinem radikalen Gewichtsverlust wollte er schließlich auch die Face-Filter in Zukunft sein lassen. Von neuen natürlichen Schnappschüssen fehlt jedoch auch nach seiner Rückkehr jede Spur. So teilte der 41-Jährige erst am Dienstag eine neue Aufnahme via Instagram, auf der Cosimo kaum wiederzuerkennen ist.

Dieser Meinung sind auch die Fans in der Kommentarspalte unter seinem Bild. "Lass den Filter weg" oder "Komm damit klar, dass du so nicht aussiehst", heißt es unter anderem seitens der User. Andere Follower appellieren direkt an die TV-Bekanntheit: "Cosimo, komm. Das ist langsam peinlich."

Anzeige

RTL Cosimo Citiolo im Dschungeltelefon

Anzeige

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Kandidat 2023

Anzeige

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de