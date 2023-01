Trotz Pizza-Gate: Cosimo hat im Dschungel krass abgenommen

Cosimo Citiolo (41) hat ordentlich abgespeckt! Der einstige DSDS-Kandidat musste im Dschungelcamp knapp zwei Wochen lang auf seinen gewohnten Lifestyle verzichten. Vor allem Essen war im australischen Urwald rar. Deshalb schlug er auch ordentlich zu, als er nach einer Schatzsuche die Möglichkeit hatte, sich mit seinem Konkurrenten Luigi Birofio (23) eine Pizza zu teilen. Diese hat sich während der harten Dschungel-Diät aber wohl nicht bemerkbar gemacht: Cosimo hat total viel Gewicht verloren!

Im Promiflash-Interview erzählte der 41-Jährige: "Es hatte mit Schlaflosigkeit zu tun und die Nachtwache war sehr hart, wenig Essen. Ich habe neun Kilo verloren. Das heißt, ich habe weniger Kalorien gegessen, als man eigentlich am Tag zu sich nehmen sollte." Der Nahrungsmangel sei für ihn besonders heftig gewesen. "Ich habe gemerkt, wie das ist. Ich habe ja heute wieder gegessen. Ich fühle mich so geil gerade, so wie vorher auch", freute er sich nach seinem Halbfinal-Aus.

Als Cosimo wieder zurück in der Zivilisation war, habe er sich in einem Restaurant direkt zwei Gerichte auf einmal bestellt. "Bolognese und Ravioli. Zwei Gabeln natürlich gleichzeitig", berichtete der Baden-Württemberger. Ihm fehlte zunächst noch Käse, den ihn seine Freundin Nathalie aber organisierte: "Dann kam sie aus der Küche raus und hat es in der Hand gehabt. Ich war einfach hin und weg von meiner wunderschönen Lady."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio und Cosimo Citiolo im Dschungelcamp 2023

Anzeige

RTL+ Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Halbfinalist 2023

Anzeige

RTL Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de