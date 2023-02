"Vaterfigur": Darum kuschelte Yvonne Woelke mit Peter Klein

Peter Klein ist wie ein Vater für Yvonne Woelke (41)! Seit ihrem Aufenthalt in Australien als Dschungelcamp-Begleiter überschlagen sich die Ereignisse rund um die beiden. Peters Gattin Iris Klein (55) behauptete öffentlich, sie hätten eine Affäre miteinander. Ebenso wie die Kleins steckt seither auch Yvonne in einer Ehe-Krise. Insbesondere Bilder, auf denen die Blondine und der einstige Sommerhaus-Kandidat kuschelnd zu sehen sind, heizten die Gerüchte an. Doch nun erklärte Yvonne, dass sie in Peter stets nur eine Vaterfigur gesehen hat!

Im Interview mit Bild versuchte die 41-Jährige zu schildern, weshalb sie und Peter so vertraut gewirkt haben: "Ich wünsche mir seit meiner Hochzeit 2017 nichts sehnlicher, als endlich Mutter zu werden. Ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch, habe deshalb auch den Rat von Peter gesucht." Der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) sei sehr erfahren. Immerhin hat er zwei eigenen Kinder, drei Adoptivkinder und Enkel. "Er war wie eine Vaterfigur für mich", betonte Yvonne.

Dass es mit eigenem Nachwuchs nicht geklappt hat, beschäftigt Yvonne sehr. "Ich habe auf Alkohol verzichtet, habe mich jobmäßig zurückgenommen. Auf die Ernährung geachtet. Alles vergebens", merkte die Schauspielerin an. Sie sei sogar in einer Kinderwunschklinik gewesen und ein Polyp musste aus ihrer Gebärmutter entfernt werden.

