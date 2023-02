Wendy Williams muss Ex-Mann keinen Unterhalt mehr zahlen

Damit hatte er keinen Erfolg! Rund 21 Jahre war Wendy Williams (58) mit ihrem Ex Kevin Hunter (50) verheiratet, bis sie 2020 bekannt gaben, sich scheiden lassen zu wollen. Mittlerweile ist die Schauspielerin auch wieder bereit, sich zu verlieben – und wurde auch schon mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen. Doch ihr Ex-Mann lässt sie offenbar nicht in Ruhe: Kevin forderte von Wendy Unterhalt – doch das wurde abgelehnt!

Wie Radar Online erfahren hat, hat das zuständige Gericht Kevins Gesuch abgelehnt. Demnach habe der 50-Jährige vor einigen Wochen angegeben, dass er "pleite" sei und "seine Rechnungen nicht bezahlen könne" und daher auf Wendys Unterstützung pochte. Ein Richter lehnte das allerdings ab: Kevins Forderungen sollen "nicht dringlich" sein und die ehemalige Moderatorin müsse ihm daher keinen Unterhalt zahlen.

Ganz vorbei könnte Kevins Kampf um Geld allerdings noch nicht sein. Laut den Gerichtsdokumenten, die The Sun vorliegen, soll der Richter diese Woche gesagt haben, dass er und Wendy sich noch einmal an einen Tisch setzen sollten: "Die Parteien sollen an einer verbindlichen Streitschlichtung teilnehmen. Die Fragen im Zusammenhang mit den Abfindungszahlungen [...] sind strittig und müssen daher geschlichtet werden." Seit Februar letzten Jahres hatte Wendy ihrem Ex keinen Unterhalt mehr gezahlt.

Wendy Williams im Oktober 2019

Wendy Williams, September 2018

Wendy Williams, Moderatorin

