Nach Entzug: Ist Wendy Williams wieder glücklich verliebt?

Wendy Williams (58) scheint sich wieder zu fangen! In den vergangenen Monaten hatte die US-amerikanische Moderatorin mit besorgniserregenden Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Die Talkshow der TV-Bekanntheit war im Juni aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes abgesetzt worden. Sie soll in einer Entzugsklinik gewesen sein, aus der sie mittlerweile entlassen wurde. Jetzt wurde Wendy strahlend Arm in Arm mit einem unbekannten Mann abgelichtet.

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 58-Jährige, wie sie ihr Wohnhaus in New York gemeinsam mit einem unbekannten Mann verlässt. Wendy hakt sich bei ihrem sehr viel jünger aussehenden Begleiter ein und lächelt zufrieden. Dabei ist sie stilvoll gekleidet mit schwarzer Leggings, einem grünen Mantel und auffälligen hellen Pelzstiefeln.

Vor ein paar Tagen hatte die ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmerin in einem Interview preisgegeben, dass sie bereit wäre, sich neu zu verlieben. Der Unbekannte auf den Bildern scheint aber vom Alter eigentlich nicht in das Beuteschema der Unternehmerin zu passen. "Ich möchte, dass er ungefähr in meinem Alter ist, vielleicht zehn Jahre jünger als ich, vielleicht 15 Jahre älter als ich", hatte die Beauty erzählt.

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Getty Images Wendy Williams in Hollywood, Kalifornien

Getty Images Wendy Williams, Juli 2017

