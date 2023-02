Würde Natascha Ochsenknecht nach Österreich auswandern?

Cheyenne Ochsenknecht (22) lebt mit ihrer Familie in Österreich auf einem Bauernhof. Ihre Mama Natascha (58) besucht sie regelmäßig, vor allem auch, um ihr Enkelkind Mavie möglichst oft zu sehen. Aber würde die TV-Bekanntheit auch dauerhaft in das Nachbarland ziehen? "Nino und Cheyenne drängen schon die ganze Zeit darauf, dass ich nach Österreich ziehe, aber ich habe gesagt: ‘Ey, ich bin noch nicht in Rente!’ Also ich habe ja noch meine ganzen Projekte und so, das wär mir tatsächlich auch zu früh, nach Österreich zu ziehen, aber so abwegig ist das gar nicht", erklärte Natascha Promiflash.

