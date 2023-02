Bester Scorer der NBA-Geschichte: LeBron James bricht Rekord

Er hat das Unglaubliche geschafft – und ist noch lange nicht am Ende. Dass LeBron James (38) zu den besten Basketballern aller Zeiten gehört, dürfte bereits weitestgehend bekannt sein. Spätestens, als der Superstar den Punkterekord seines großen Vorbilds Michael Jordan (59) in der NBA geknackt hatte. Jetzt hat der 2.03 Meter große Hüne einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht.

Kareem Abdul-Jabbar (75) stand seit dem 5. April 1984, genau neun Monate vor James' Geburt, an der Spitze der ewigen Karriere-Punkteliste der amerikanischen Basketball-Liga. Fast 39 Jahre hatte sein Rekord Bestand, bevor LeBron kam: In der letzten Minute des dritten Viertels erzielt er bei der 130:133-Niederlage seiner Los Angeles Lakers gegen die Oklahoma City Thunder einen der historischsten Körbe in der Ligahistorie. Damit hatte er insgesamt 38.390 Punkte auf dem Konto – drei mehr als Kareem.

Im Anschluss bedankte er sich und war den Tränen dabei nahe: "In der Gegenwart von jemandem so einzigartigen wie Kareem zu sein, ist herausragend. Bitte einen Applaus für den Captain. Applaus auch für meine Mutter, meine Frau, meine Kinder. Ich wäre nicht ich ohne eure Hilfe." In Video-Botschaften gratulierten nicht nur seine Mutter Gloria und Ehefrau Savannah, sondern sogar US-Präsident Joe Biden (80): "Du hast das Land inspiriert, besser zu werden. Mach weiter so!"

LeBron James, Basketball-Star

LeBron James und Kareem Abdul-Jabbar, Basketball-Legenden

Kareem Abdul-Jabbar und LeBron James, Februar 2023

