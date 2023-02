Dubai-Auswanderer: Will Sarah Harrison zurück in die Heimat?

Sarah Harrison (31) ist überglücklich in Dubai! Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin hatte im Jahr 2015 ihren eigenen YouTube-Kanal eröffnet. Später fing sie an, dort gemeinsam mit ihrem Mann Dominic Harrison (31) Momente ihres Lebens und Einblicke in ihren Familienalltag zu teilen. Das Influencerpaar ist vor etwa zwei Jahren in das Emirat ausgewandert. Nun verriet Sarah, ob sie sich vorstellen könne, wieder in der Heimat zu leben.

In ihrer Instagram-Story schwärmte die 31-Jährige von ihrem Leben in der Wüstenmetropole: "Ich fühle mich hier so wohl, frei und sicher." Deshalb komme ein Umzug zurück nach Europa für die Blondine wohl nicht in Frage. "Man kann hier wirklich ein wunderschönes Leben führen und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wieder nach Deutschland ziehen werden", erklärte Sarah.

Ein Vorteil der Megastadt ist sicherlich auch das luxuriöse Leben. Vor ein paar Wochen teilte die gebürtige Bayerin Bilder von einer exklusiven Veranstaltung. Gemeinsam mit Fiona Erdmann (34) besuchte Sarah die Party zur Eröffnung des Hotels Atlantis The Royal, bei der auch A-Promis wie Jay-Z (53) und Kendall Jenner (27) anwesend waren.

