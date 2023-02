"Inspirierend': Pamela Andersons Söhne unterstützen sie!

Pamela Andersons (55) Söhne sind stolz auf ihre Mutter. Die Kultblondine war in den 90er-Jahren durch ihre Auftritte bei Baywatch und im Playboy zum echten Sexsymbol geworden. Von 1995 bis 1998 war sie mit dem Musiker Tommy Lee (60) verheiratet. Aus dieser Ehe stammen auch ihre beiden Söhne Dylan (25) und Brandon (26). In ihrer Biografie und einer Doku offenbarte die Kanadierin zuletzt ihr Inneres. Ihre Sprösslinge ermunterten Pamela dazu.

Die 55-Jährige teilte auf Instagram den Spruch: "Glück ist eine Entscheidung." Daraufhin kommentierte ihr älterer Sohn: "Deine positive Einstellung ist so inspirierend. Ich bin so stolz auf dich." Brandon fügte außerdem hinzu: "Ich bin so froh, dass die Welt endlich dein wahres Ich kennenlernt." Auch der jüngere Dylan ließ es sich nicht nehmen, die Zuneigung zu seiner Mama öffentlich auszudrücken. "Ich liebe dich! Sei weiterhin einfach du selbst!", schrieb der 25-Jährige.

Auch wenn ihre mittlerweile erwachsenen Kinder heute ein gutes Verhältnis zu Pamela pflegen, hatten sie es nicht immer leicht. "Als ich ein Kind war, dachte ich immer, dass jede Person da draußen Dinge über meine Familie wusste, die sie nicht wissen sollte. Jeder hatte dieses eine kleine Geheimnis über meine Familie", gibt Brandon in der Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte" preis.

Getty Images Pamela Anderson und Tommy Lee, 2004

Getty Images Pamela Anderson im Februar 2019

Getty Images Pamela Anderson mit ihren Söhnen Brandon Thomas Lee und Dylan Jagger Lee

