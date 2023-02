Schön: Brooklyn und Nicola essen gemeinsam mit Selena Gomez

Jetzt sind sie wieder zusammen unterwegs! Vor etwa sieben Jahren entstanden Gerüchte, dass Brooklyn Peltz-Beckham (23) eine Beziehung beendet hatte, weil er in Selena Gomez (30) verliebt war. Beide dementierten diese Aussagen, waren damals aber schon befreundet. Mittlerweile ist Brooklyn seit vergangenem Jahr mit der Schauspielerin Nicola (28) verheiratet. Bei Selena und Nicola soll sich eine tiefgründige Freundschaft entwickelt haben, sodass alle drei oft gemeinsam unterwegs sind. Am Dienstag waren Brooklyn, Nicola und Selena gemeinsam essen.

Paparazzi-Aufnahmen zeigen: Das Dreier-Gespann kam am vergangenen Dienstagabend gemeinsam aus dem italienischen Restaurant Carbone in New York. Dabei schienen sich zumindest Nicola und Selena prächtig zu amüsieren. Sie suchten lachend den Weg zum Auto und bekamen sich kaum wieder ein. Alle drei Stars waren in einem unauffälligen schwarzen Look gekleidet. Selena trug einen knielangen schwarzen Plüschmantel, während Nicola auf eine Lederhose als Statement-Piece setzte. Brooklyn trug einen lässigen Sweater und dazu eine schwarze Cap.

Wie gut die drei befreundet sind, zeigen sie auch regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen. Anfang des Jahres postete Selena eine Aufnahme von sich und dem Ehepaar, wie sie sich umarmten. Da drunter witzelte sie: "Fein, nennt uns ein Dreier-Gespann."

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham

ActionPress Selena Gomez und Nicola Peltz

Instagram / selenagomez Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham und Selena Gomez, 2023

