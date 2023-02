Statt Dokus: Machen Prinz Harry und Meghan bald Rom-Coms?

Setzen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) demnächst auf romantische Komödien? Bisher hatten die Aussteiger-Royals mit ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" für Aufregung gesorgt. Darin schossen sie mehrfach gegen die britische Königsfamilie. Mit "Live To Lead" veröffentlichten sie außerdem eine Interview-Reihe mit Führungspersönlichkeiten. Einer Quelle zufolge kommt bald jedoch ganz anderer Content von dem Paar: Harry und Meghan sollen demnächst unter anderem Liebeskomödien produzieren!

Gegenüber The Telegraph plauderte ein Insider über die TV-Pläne der beiden: "Es wird einen stärkeren Fokus auf fiktionale, geskriptete Inhalte geben. Es werden Liebeskomödien, Wohlfühl- und Unterhaltungssendungen sein." Doch Harry und die einstige Suits-Darstellerin werden darin nicht selbst zu sehen sein. Sie wollen die Zeit nutzen, um sich anderen Projekten zu widmen.

Erst vor wenigen Tagen machten außerdem Gerüchte die Runde, dass Harry und Meghan eine eigene Reality-Show bekommen sollen. Eine Quelle berichtete RadarOnline, dass Netflix die Sussexes für ein Format à la Keeping up with the Kardashians angefragt habe. Die Royals sollen von diesem Plan allerdings ganz und gar nicht begeistert sein.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, Dezember 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Januar 2020

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

