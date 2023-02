Uni-Stress? So ist Leni Klums neues Leben in New York City!

Sie steht nun auf eigenen Füßen! Leni Klum (18) lebte viele Jahre in schützender Obhut ihrer bekannten Mutter Heidi Klum (49), doch jetzt hieß es: Raus aus dem Nest. Das Nachwuchsmodel zog nach New York, um dort Innenarchitektur zu studieren. Da fallen der jungen Frau natürlich so einige Veränderungen im Vergleich zu ihrem vorherigen Leben in Los Angeles auf. Sie schilderte: So ist Leni Klums neues Leben im "Big Apple"!

Im Interview mit InStyle meinte die Studentin: "Meine Wochentage verbringe ich komplett an der Uni. Abends kümmere ich mich dann um meine Hausaufgaben, und im Anschluss falle ich meist nur noch ins Bett." Falls sie dann aber doch mal Zeit habe, abends auszugehen, schätze die 18-Jährige eine Sache sehr: "Es gibt keine Sperrstunde von Mama mehr für mich." Doch ob in L.A. oder New York, der Draht zu Heidi sei nach wie vor sehr gut. "Wir sprechen und schreiben uns fast täglich", erzählte die älteste Klum-Tochter.

Bei der Suche nach einer Stadt für ihr Studium sei Lenis Entscheidung schnell gefallen. Sie erklärte: "Ich bin in New York geboren und habe immer schon eine besondere Verbindung zu dieser Stadt gespürt." In den Semesterferien gehe es für den Mode-Fan dann aber schnell wieder nach Kalifornien zu ihrer Familie und zu ihrem Freund Aris Rachevsky.

Getty Images Leni und Heidi Klum, September 2022

SIPA PRESS / ActionPress Leni Klum, Januar 2023

Instagram / leniklum Leni Klum mit ihrem Freund Aris Rachevsky im Februar 2022

