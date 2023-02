Verzweifelt: Jessica Haller leidet an schlimmen Schmerzen

Jessica Haller (32) ist total verzweifelt. Die vergangenen Monate waren ein richtiges Auf und Ab für die Ex-Bachelorette: Sie erfüllte sich mit der Veröffentlichung eines Songs einen großen Traum, ist aber gleichzeitig auf der nervenaufreibenden Suche nach einem neuen Haus für ihre kleine Familie mit Ehemann Johannes (35) und Tochter Hailey-Su (1). Außerdem wurde sie erst vor Kurzem von einer Mitarbeiterin beklaut. Nun verriet die Influencerin, dass ihr auch noch ihre Gesundheit zu schaffen macht: Jessica leidet schon lange an schlimmen Schmerzen!

"Seit fast zwei Jahren lebe ich mit diesen Rückenschmerzen und Kopfschmerzen, hänge mich an jeden Grashalm", berichtete sie in ihrer Instagram-Story. Jetzt hat Jessi aber offenbar einen neuen Behandlungsweg, denn sie teilte dazu das Bild eines Arztzimmers. "Ich achte außerdem in meinem Alltag auf meine Haltung und alles, was dazugehört. Bis jetzt hat mir nichts geholfen. Gebe meine Hoffnung aber dennoch nicht auf!", fügte die TV-Bekanntheit an.

Dabei gehen die Schmerzen teilweise sogar so weit, dass Jessi jeglicher Lebenswille fehlt. "In diesen Momenten, in denen ich vor Schmerzen nicht mehr leben will, denke ich immer an Hailey und will alles Erdenkliche tun, damit ich für sie eine gute Mami sein kann", gestand sie.

Jessica und Johannes Haller im Juni 2022

Jessica Haller im Januar 2023

Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su, Januar 2023

