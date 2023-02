Von Mitarbeiterin beklaut: Jessica Haller ist fassungslos!

Das hat Jessica Haller (32) wohl gerade noch gefehlt! Bei der ehemaligen Bachelorette geht es momentan ziemlich stressig zu. Im März läuft der Mietvertrag für ihr Haus auf Ibiza aus, das sie mit ihrem Mann Johannes (35) und ihrer gemeinsamen Tochter Hailey-Su (1) bewohnt. Die Suche nach einer neuen Bleibe gestaltet sich aber schwieriger als gedacht: Die drei finden keine Immobilie, in der sie sich auf Dauer wohlfühlen würden. Doch nicht nur das: Inmitten des ganzen Trubels wurden Jessi und Johannes nun auch noch von einer Angestellten bestohlen!

"Heute habe ich wirklich den Glauben an die Menschheit verloren, denn ich musste heute eine Mitarbeiterin kündigen, die uns auch beklaut hat", berichtete die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Sie habe das zuerst nicht wahrhaben wollen: "Ich bin einfach so tief verletzt, enttäuscht und einfach tieftraurig, dass das überhaupt passieren musste." Es gebe ihrer Meinung nach nichts Schlimmeres, als jemanden zu bestehlen, vor allem, wenn man dieser Person noch jeden Tag in die Augen sieht. Was die Mitarbeiterin sich unter den Nagel gerissen hat, verriet Jessi aber nicht.

Dennoch hat die Unternehmerin auch noch ein paar positive Neuigkeiten für ihre Fans. Sie wird nach der Veröffentlichung ihres Weihnachtssongs mit neuer Musik nachlegen: "Es wird nicht nur einen Song geben. Ich probiere mich gerade komplett aus in verschiedenen Richtungen." Bis man etwas davon hören könne, dauert es jedoch noch eine Weile.

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller im Dezember 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im November 2022

