Zuckersüß! So niedlich war Prinzessin Kate als kleines Baby

Eine Prinzessin zum Knuddeln! Prinzessin Kate (41) hat drei gemeinsame Kinder mit ihrem Mann Prinz William (40): Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Doch nicht nur ihr eigener Nachwuchs ist der Frau des britischen Thronfolgers wichtig. Kate setzt sich immer wieder für die frühe Förderung von Kindern ein. Jetzt postete sie ein Babybild von sich. Doch hinter dem Foto steckt eine ernste Message!

Auf Instagram ist der süße Schnappschuss zu sehen, auf dem Kate das Gesicht ihres Daddys berührt. Ihre Mama habe das Foto aufgenommen, teilt die 41-Jährige mit. Doch was hat es mit dem Bild auf sich? Vor Kurzem hat sie die Kampagne #ShapingUs gestartet, mit der sie auf die Bedeutung der frühen Kinderjahre auf das spätere Leben hinweisen will. Deswegen ruft sie zu einer Social-Media-Challenge auf: "Ich hoffe, Sie schließen sich mir an und teilen ein Bild von sich selbst vor Ihrem fünften Geburtstag, um diese Gespräche zu unterstützen und um ein Lächeln und Erinnerungen zu teilen."

Sie möchte das Bewusstsein der Leute dafür schärfen, dass die ersten Jahre für die Gestaltung des restlichen Lebens prägend sind. Prinzessin Kate teilt nur selten private Einblicke aus ihrem Leben. Die Veröffentlichung dieses bisher ungesehenen Kinderfotos unterstreicht also noch mehr, wie sehr ihr das Thema frühe Kindheit am Herzen liegt.

