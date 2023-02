Grammys: Doch kein Streit bei Jennifer Lopez und Ben?

Was war denn da nun? Schauspieler Ben Affleck (50) und Sängerin Jennifer Lopez (53) waren bereits von 2002 bis 2004 ein Paar gewesen. Im Sommer 2021 gaben sie dann bekannt, dass sie wieder zusammengefunden haben – sie vollendeten ihr Glück im vergangenen Jahr durch eine Hochzeit. Letzten Sonntag waren sie dann gemeinsam bei den Grammy Awards, wo J.Lo. Ben angeschnauzt haben soll. Eine Sitznachbarin klärte jetzt aber über den Wortwechsel von Jennifer und Ben auf.

Wie das amerikanische Magazin Mirror berichtete, hätte ein Lippenleser die Worte "Stopp. Schau etwas freundlicher. Schau motiviert" an Jennifers Mund abgelesen. Doch eine Sitznachbarin ist der Meinung, die Konversation zwischen den beiden sei anders verlaufen. "J.Lo zeigte Ben Affleck das Telefon und meinte: 'Oh mein Gott, Schatz. Sieh dir dieses Meme an, das über dich kursiert' und er meinte: 'Oh Gott, das schon wieder.'" Weil Ben während der gesamten Veranstaltung sehr unmotiviert aussah, wurde von ihm viele Memes in Umlauf gebracht. Er behielt seinen Gesichtsausdruck dennoch bei.

Dass Ben aber nicht den gesamten Abend schlecht gelaunt war, zeigte Jennifer mit einem kurzen Video auf ihrem Instagram-Kanal. Dieses kommentierte sie mit den Worten: "Immer die beste Zeit mit meiner Liebe, meinem Ehemann."

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez mit Ben Affleck bei einer Veranstaltung

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck

