Nach Tod: Stephen Boss' Frau erbittet Hälfte des Nachlasses

Die Trauer ist nach wie vor groß! Stephen "tWitch" Boss (✝40) beging im vergangenen Jahr Selbstmord und hinterließ eine Ehefrau und drei Kinder. Die Familie des DJ und Entertainers, der regelmäßig in der Talkshow von Ellen DeGeneres (65) zu sehen war, hat noch immer damit zu kämpfen, den Tod von Stephen überhaupt zu verarbeiten. Seine langjährige Ehefrau Allison will nun auf seine finanziellen Mittel zurückgreifen, um ihren Töchtern das geben zu können, was sie verdienen. Die Witwe erhebt Anspruch auf die Hälfte von Stephens Nachlass!

Wie The Blast berichtet, habe Allison einen "Antrag auf Ehegatten-Eigentum" gestellt. Gemäß diesem werde erfragt, dass das Eigentum von Stephen an den "überlebenden Partner oder überlebenden registrierten Lebensgefährten ohne Administration" weitergegeben wird. Ohne Administration weise hierbei darauf hin, dass "tWitch" kein Testament hinterlassen habe. "Es gibt keine schriftlichen Vereinbarungen zwischen Allison und Stephen, die eine nicht anteilige Aufteilung des Gesamteigentums vorsehen", heißt es.

Der Tod von Stephen erschütterte nicht nur seine Familie und enge Freunde – auch viele Stars haben mit dem Verlust von "tWitch" zu kämpfen. Ganz vorne mit dabei ist natürlich Talkshow-Queen Ellen DeGeneres, die viele Jahre fast täglich mit dem DJ beruflich ihre Zeit verbrachte.

Anzeige

Getty Images Stephen "tWitch" Boss und seine Frau Allison Holker im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Stephen "tWitch" Boss und seine Frau Allison Holker im Jahr 2015

Anzeige

Instagram / theellenshow Ellen DeGeneres und Stephen "tWitch" Boss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de