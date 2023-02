Sarah Michelle Gellar wurde als Kind von McDonald's verklagt

Wer hätte das gedacht? Sarah Michelle Gellar (45) dürfte vielen durch ihr Mitwirken in Buffy – Im Bann der Dämonen ein Begriff sein. Doch schon lange Zeit bevor sie für die Hit-Serie ihre Schauspiel-Künste zur Verfügung stellte, stand Sarah vor der Kamera. So wirkte die Blondine beispielsweise in jungen Jahren in einem Werbespot für die Restaurantkette Burger King mit. Tatsächlich wurde Sarah im Anschluss von deren Fast-Food-Rivalen McDonald's verklagt!

Im Talk mit Buzzfeed UK schildert die mittlerweile 45-Jährige: "Das ist heute eigentlich fast schon lustig. Ich spielte in einem Spot für Burger King mit und erwähnte hierbei den Namen der Konkurrenz-Kette in dem Clip. Daraufhin verklagte McDonald's die Werbeagentur, Burger King und auch mich – im Alter von fünf Jahren!" Sarah witzelt, sie habe damals während des Drehs eigentlich nur daran gedacht, einen Burger essen zu wollen.

Im Jahr 2004 äußerte die Serien-Darstellerin zudem, dass sie während des laufenden Gerichtsverfahrens nicht mehr bei McDonald's habe bestellen dürfen und sich somit als Kind fast nie von Fast Food ernährt habe. "Es war sehr hart, weil gefühlt jedes Kind seinen Geburtstag bei McDonald's feierte – außer ich. Ich habe also wirklich viel verpasst", schilderte die Schauspielerin.

Getty Images Sarah Michelle Gellar im Januar 2023

Getty Images Sarah Michelle Gellar, Schauspielerin

Instagram / sarahmgellar Schauspielerin Sarah Michelle Gellar im Juli 2021

