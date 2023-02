Sie ist die erste "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin!

Das Warten hat bald ein Ende! Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass die Erfolgssendung Too Hot To Handle ein deutsches Pendant bekommen soll. In der Show werden notgeile Singles auf die Probe gestellt – sie müssen auf Sex und Fummeln verzichten, um Geld zu gewinnen. Am 28. Februar startet die neue Show auf Netflix. Und Promiflash hat jetzt schon die ersten Bilder der ersten sexy Kandidatin für euch parat!

Helle Augen, ein freches Grinsen und ein Hammer-Body – Stella Stegmann gehört zu den Kandidaten der allerersten Staffel Von "Too Hot To Handle: Germany". Die Beauty ist 25 Jahre alt und kommt aus München. Beruflich arbeitet die Brünette als Model und Influencerin: Mehr als 200.000 Menschen folgen ihr auf Instagram, wo sie regelmäßig hotte Bikini- oder Dessousfotos hochlädt.

Ob Stella in der Sendung wohl in die Vollen gehen wird? Ein Problem mit Freizügigkeit hat sie zumindest nicht: 2020 war sie bereits im Playboy zu sehen gewesen und hatte sogar den Titel Playmate des Jahres abgeräumt. In dem Magazin hatte Stella zudem von ihren bisherigen sexuellen Erfahrungen berichtet – und unter anderem von einem Dreier geschwärmt.

Netflix/ Stella, Kandidatin bei "Too Hot to Handle: Germany"

Instagram / stella_tiana Stella Stegman, Influencerin

Netflix/ Paul Hepper Stella Stegmann, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

