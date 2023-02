Stillen, Geburt und Co.: Cheyenne Ochsenknecht im Mama-Talk

Cheyenne Ochsenknecht (22) gibt ehrliche Einblicke in ihr Seelenleben. Vor wenigen Monaten verkündet die Diese Ochsenknechts-Schönheit, dass sie zum zweiten Mal in freudiger Erwartung sei. Auf Instagram spricht sie seitdem auch immer wieder über ihre Schwangerschaft. Nun berichtete die 22-Jährige, dass sie kein großer Fan vom Stillen sei und sich wegen ihres schnell wachsenden Babybauches in den vergangenen Monaten immer wieder unwohl gefühlt habe. Auch wie sie sich die anstehende Entbindung vorstellt, verriet sie während eines Q&As.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de