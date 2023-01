Kurz nach Geburt: Molly-Mae Hague verrät Namen ihres Babys

Molly-Mae Hague (23) spannt ihre Fans nicht mehr länger auf die Folter! Im September vergangenen Jahres gaben die UK-Love Island-Teilnehmerin und ihr Freund Tommy Fury bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit und die beiden durften ihr Baby auf der Welt begrüßen. Bis dato gaben die frischgebackenen Eltern allerdings nicht den Namen ihrer Tochter bekannt. Das sollte sich jetzt aber ändern: Im Netz verriet Molly-Mae endlichen den Namen der Kleinen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die TV-Bekanntheit ein Bild aus dem Kinderzimmer des Babys – und auf dem ist der Name der Kleinen in Neonlichtern zu sehen: Molly-Maes Tochter heißt Bambi! Ein Großteil ihrer Community ist von dem Namen begeistert: "Ich weine, was für ein wunderschöner Name", "Das ist so ein süßer Name" oder "So ein niedlicher Name! Herzlichen Glückwunsch an euch beide!", reagierten einige Fans in Kommentaren.

Seit Monaten rätselten die Fans verzweifelt und versuchten, den Namen von Molly-Mae und Tommys Nachwuchs herauszufinden: So schlugen sie unter anderem den Namen Nephele vor. "Es ist ein wirklich, wirklich ungewöhnlicher und ein etwas anderer Name", reagierte die Beauty daraufhin.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter im Januar 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hagues Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter, Januar 2023

