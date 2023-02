18. Woche: Meghan Trainor zeigt ihr kleines Babybäuchlein

Meghan Trainor (29) kann es nicht glauben! Die Sängerin ist schon seit sechs Jahren mit ihrem Liebsten Daryl Sabara (30) liiert. Bereits nach einem Jahr Beziehung hatten die Turteltauben sich das Jawort gegeben. 2021 erblickte dann der kleine Riley das Licht der Welt und machte das Glück perfekt. Aktuell ist der zweite Nachwuchs unterwegs und die baldige Zweifachmama kann es gar nicht glauben, wie schnell die Schwangerschaft vergeht.

Auf Instagram teilte die 29-Jährige ein Video, in welchem sie den sogenannten Baby-Mama-Tanz vollführt. Meghan zog dabei ihren weiten Pullover glatt und zeigte damit die kleine Wölbung an ihrem Bauch. Die "Made You Look"-Interpretin erklärte dazu, dass sie diesen Tanz während ihrer ersten Schwangerschaft nie gemacht habe und das jetzt nachholen wolle. Außerdem fragte sie sich: "Wie kann es sein, dass ich schon fast die Hälfte hinter mir habe?" Sie verriet zusätzlich, dass sie bereits in der 18. Schwangerschaftswoche sei.

Die Blondine teilte mit ihren Fans im Netz außerdem den Moment, in dem sie von ihrer zweiten Schwangerschaft erfahren hatte. In dem Video sieht man Meghan, wie sie sich im Pyjama über beide Ohren freut und den positiven Schwangerschaftstest stolz in die Kamera hält. "Oh mein Gott", stottert sie sprachlos und hält sich dabei vor Glück sogar die Hand vor den Mund.

Anzeige

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor und ihr Sohn Riley

Anzeige

Instagram / darylsabara Meghan Trainor und Daryl Sabara, Sängerin und Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de