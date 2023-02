Niedlich: So erfuhr Meghan Trainor von ihrer Schwangerschaft

Meghan Trainor (29) teilt einen ganz besonderen Moment mit der Öffentlichkeit! Ende Januar gab die Sängerin bekannt, dass sie und ihr Partner Daryl Sabara (30) erneut gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nach Sohnemann Riley freut sich das Paar nun also auf Baby Nummer zwei. Für die "All About That Bass"-Interpretin geht damit ein absoluter Traum in Erfüllung. Im Netz erinnert sich Meghan nun an den Moment zurück, als sie von ihrer zweiten Schwangerschaft erfuhr!

Via Instagram teilte Meghan kürzlich einen niedlichen Clip, der die Blondine in dem Moment zeigt, in dem sie gerade von ihrer zweiten Schwangerschaft erfährt. Darin sieht man die 29-Jährige, wie sie sich im Pyjama über beide Ohren in die Kamera freut, nachdem sie den positiven Schwangerschaftstest stolz in die Kamera hält. "Oh mein Gott", stottert sie sprachlos in dem Video und hält sich dabei vor Schreck sogar die Hand vor den Mund.

Ebenso wie Meghan selbst ist auch das Umfeld der Songwriterin total happy über die Baby-News! "Meine beste Freundin bekommt noch ein Baby", freute sich zum Beispiel ihr bester Freund Chris Olsen auf seinem Instagram-Account. Dazu teilte der Social-Media-Star einige Schnappschüsse, die das Duo gemeinsam mit Ultraschallbildern der Schwangeren zeigen.

Anzeige

Instagram / darylsabara Daryl Sabara und Meghan Trainor

Anzeige

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor im Januar 2023

Anzeige

Instagram / chrisolsen Chris Olsen und Meghan Trainor im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de