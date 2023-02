Deshalb hielt Ashton Kutcher Abstand von Reese Witherspoon

In wenigen Tagen kommt Ashton Kutcher (45) und Reese Witherspoons (46) neuer Netflix-Film "Your Place or Mine" raus. In der romantischen Komödie geht es um zwei Freunde, die miteinander anbändeln. Auf dem Presse-Event zu dem Streifen alberten die beiden Co-Stars ganz unbeschwert miteinander rum. Was dabei aber auffiel: Der Schauspieler hielt stets Abstand zu seiner Kollegin. Nicht ohne Grund – Ashton hielt sich fern, um Gerüchten zu entgehen!

Im Podcast "Chicks in the Office" äußert der 45-Jährige sich zu den Schnappschüssen. "Wenn ich den Arm um sie legen würde und so freundlich zu ihr wäre [...] wäre das Gerücht, dass ich eine Affäre mit ihr habe", erklärte er seine Posen. Seine Frau Mila Kunis (39) hätte ihm und Reese sogar Tipps gegeben: "Leute, ihr müsst so tun, als würdet ihr euch mögen", habe sie den beiden per Nachricht geschrieben. Dabei betonte Ashton, dass er eigentlich sogar gut mit der Oscar-Gewinnerin befreundet sei.

Auf roten Teppichen habe der zweifache Vater aber generell Probleme. Durch seine Vaskulitis-Erkrankung könne er nicht gut hören. Auch bei dem Premieren-Event sei dies der Fall gewesen: "Ich weiß nicht, wer meinen Namen schreit, aber ich weiß, dass viele Leute schreien: 'Reese! Ashton! Hier! Schaut hierher", verriet er in dem Podcast.

Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher und Reese Witherspoon

Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de