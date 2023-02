Ashton Kutcher tut sich mit Red-Carpet-Auftritten schwer

Ashton Kutcher (45) fühlt sich auf dem roten Teppich nicht immer wohl. Der Schauspieler zählt zu den erfolgreichsten und beliebtesten Stars seiner Branche weltweit – dementsprechend ist der US-Amerikaner regelmäßig auf exklusiven Red-Carpet-Events unterwegs. Das ist für den Ehemann von Mila Kunis (39) aber nicht immer ganz einfach: Rote Teppiche sind für Ashton manchmal eine ziemlich große Herausforderung, wie er nun erklärt.

Im Podcast "Chicks in the Office" erzählte Ashton, dass seine Krankheit der Grund dafür ist – er leidet an der Autoimmunerkrankung Vaskulitis. "Ich kann nicht sehr gut hören, ich bin auf einem Ohr schwerhörig und ich kann nur auf dem anderen hören", gab der 45-Jährige preis.

So wurde auch die letzte Filmpremiere zu seinem Streifen "Your Place or Mine" an der Seite von Reese Witherspoon (46) zur Herausforderung. "Ich weiß nicht, wer meinen Namen schreit, aber ich weiß, dass viele Leute schreien: 'Reese! Ashton! Hier! Schaut hierher!'", erklärte er.

Getty Images Ashton Kutcher im Juli 2022 in Los Angeles

Getty Images Ashton Kutcher im Januar 2023 in Los Angeles

Getty Images Ashton Kutcher und Reese Witherspoon im Februar 2023 in New York City

