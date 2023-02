"Enthüllungsgeschichte": So soll Shakiras neues Album werden

Davon wird es handeln! Die kolumbianische Sängerin Shakira (46) hatte 2001 mit ihrem Album "Laundry Service" den Durchbruch auf dem internationalen Markt. Auch privat schien es zu laufen. Mit dem Fußballer Gerard Piqué (36) war sie seit 2011 elf Jahre verheiratet. Mitte vergangenen Jahres trennten sich die beiden – das führte zu einem Rosenkrieg. Bald erscheint wohl ein neues Album. Darin soll Shakira über die ganze Wahrheit der Trennung singen.

"Ihr nächstes Album wird auf jeden Fall eine Enthüllungsgeschichte und sie wird sich nicht zurückhalten, jeden wissen zu lassen, was passiert ist", plauderte ein Insider gegenüber dem amerikanischen Magazin Mirror aus. Die Trennung zwischen Shakira und Gerard war wohl eine der dramatischeren der vergangenen Jahre innerhalb der Star-Bubble. Sie veröffentliche in diesem Jahr bereits einen Song, mit dem sie ihrem Ex-Mann ordentlich an den Karren fuhr. Doch es solle sich nicht um ein hasserfülltes Album handeln. "[Das Album ist] eher ermutigend als wütend", führte die Quelle weiter aus.

Der Grund für Gerards und Shakiras Trennung soll seine Affäre mit der PR-Studentin Clara Chia Marti gewesen sein. Ende Januar 2023 machte der Innenverteidiger die Liebe zu ihr publik. Doch die öffentliche Aufmerksamkeit scheint der 23-Jährigen deutlich zuzusetzen.

