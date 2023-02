Was machen Marco Reus und Alex Zverev bei "The Voice Kids"?

Haben diese beiden Sportler ihre Karriere gewechselt? Am Freitag, den 10. März, ist es endlich wieder so weit: Bei The Voice Kids kämpfen viele Kinder um den Sieg. In diesem Jahr wollen nicht nur Kids aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Coaches Lena Meyer-Landrut (31), Alvaro Soler, Wincent Weiss (30), Michi Beck (55) und Smudo (54) überzeugen, sondern auch Talente aus Irland, England, Belgien, Ukraine oder Spanien. Doch die Show hält eine weitere Überraschung für die jungen Sänger bereit.

Wie Presseportal berichtet, gibt es dieses Jahr eine Neuerung: Mehr als 18 Stars überraschen die Talente mit einer ganz besonderen Einladung zu den Blind Auditions – entweder persönlich oder per exklusiver Video-Botschaft. Mit dabei sind unter anderem BVB-Star Marco Reus (33), Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (25), UK-Star Calum Scott, die TikTok-Stars Elevator Boys, die Zwillinge Bill & Tom Kaulitz (33) oder Schauspieler Emilio Sakraya (26).

Hinter den Kulissen wartet ein weiterer Star: Chiara Castelli nahm als 14-Jährige selber an der zweiten "The Voice Kids"-Staffel teil, heute ist die 24-Jährige eine erfolgreiche Sängerin und Social-Media-Star – und wird nun Online-Reporterin der Show. "'The Voice Kids' ist das Tollste, das ich je erleben durfte. Die Show ist ein gutes Sprungbrett, um erste Erfahrungen in der Musikbranche zu sammeln und Fans zu gewinnen", schwärmt sie heute.

Getty Images Marco Reus, BVB-Star

Getty Images Die Elevator Boys, November 2022

Instagram / chiaracastelli Chiara Castelli, Sängerin

