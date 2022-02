Schon bald geht The Voice Kids in die nächste Runde. Ab dem 4. März suchen Álvaro Soler (31), Wincent Weiss (29), Lena Meyer-Landrut (30), Smudo (53) und Michi Beck (54) wieder nach den besten Jungstimmen Deutschlands. Nachdem Ende Oktober bereits die Jury der zehnten Staffel bekannt gegeben wurde, stehen nun auch die Stargäste der neuen Folgen fest. In der Jubiläumsstaffel werden einige Künstler auftreten, die seinerzeit ihren Durchbruch mit "The Voice Kids" schafften.

Wie Presseportal nun berichtete, wird es in der neuen Staffel zum Wiedersehen mit zahlreichen Musikern kommen, deren Karriere vor einigen Jahren in der Castingshow begann. So werden beispielsweise Chiara Castelli und Leonie Greiner, die in Staffel zwei und fünf dabei waren, in der Jubiläumsseason performen. Auch Iggy Kelly und Benicio Bryant, die für "The Voice Kids"-Fans keine Unbekannten sein dürften, sind ab März mit von der Partie. Selbst Mike Singer (22), der im Alter von 13 Jahren die erste Staffel des Formats gewann, wird in den kommenden Ausgaben mit den neuen Kandidaten auftreten.

Neben ehemaligen Talenten dürfen sich die Zuschauer auch auf zwei einstige Coaches freuen. So werden Max Giesinger (33) und Henning Wehland (50) an den Jubiläumssendungen der Blind Auditions mitwirken. Das Online-Moderationsteam setzt sich in diesem Jahr aus dem Vorjahresgewinner Egon Werler und dem Social-Media-Star Keanu Rapp (20) zusammen, der 2015 an der Gesangsshow teilnahm.

"The Voice Kids" Staffel 10 – ab 4. März 2022, um 20:15 Uhr, freitags in SAT.1 und auf Joyn.

SAT.1/Claudius Pflug "The Voice Kids"-Coach Álvaro Soler

Getty Images Mike Singer, ehemaliger "The Voice Kids"-Gewinner

SAT.1/Claudius Pflug "The Voice Kids"-Sieger 2021 Egon

