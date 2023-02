Zuckersüß: Hier albert Mario Götze mit Söhnchen Rome herum

Mario Götze (30) scheint in seiner Vaterrolle voll und ganz aufzugehen. Seit mittlerweile elf Jahren ist der Fußballer schon mit seiner Frau Ann-Kathrin (33) glücklich. Zusammen haben die Eheleute einen Sohn, der im Jahr 2020 zur Welt kam. In der Vergangenheit betonte der gebürtige Bayer auch immer wieder, wie glücklich ihn sein Kind macht. So erzählte er im Dezember beispielsweise, dass er sehr froh darüber sei, vor den Augen seines Sohnes bei einer Weltmeisterschaft gespielt zu haben. Nun teilt Mario ein humorvolles Foto mit seinem Nachwuchs.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 30-Jährige nun den gemeinsamen Schnappschuss mit Rome (2). Auf dem Foto grinsen der Kicker und sein Kind freundlich in die Kamera. Während Mario allerdings nur nett lächelt, scheint der Zweijährige seine Freude über irgendetwas nicht im Zaum halten zu können. "Ratet mal anhand von Romis Gesichtsausdruck, was es zum Abendessen gab", scherzte der Blondschopf unter dem Beitrag.

Die Ähnlichkeit des Vater-Sohn-Duos ist auf dem Bild ebenfalls kaum zu übersehen. So schrieben zahlreiche Follower unter der Aufnahme, dass Rome seinem Papa wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten sei. "Brutale Ähnlichkeit", "Mini Götze" oder "100 Prozent der Papa", lauteten nur einige Kommentare.

Instagram / mariogotze Mario, Rome und Ann-Kathrin Götze, Januar 2022

Instagram / mariogotze Mario Götze und sein Sohn Rome im Dezember 2022

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome, Juni 2022

