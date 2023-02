Zwillinge: Dani Dyer rechnet erneut mit Kritik an Babynamen

Dani Dyer (26) stellt sich schon mal auf negative Äußerungen ihrer Fans ein. Im Januar verkündete die einstige UK-Love Island-Bekanntheit, dass sie und ihr Partner Jarrod Bowen (26) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Das Paar kann sich über Zwillinge freuen! Vor rund einem Jahr war die britische TV-Bekanntheit erstmals Mama geworden. Wegen des Vornamens von Sohnemann Santiago hatte die Schwangere jedoch eine Menge Kritik einstecken müssen. Auch für die Namen ihrer Twins stellt sich Dani deshalb schon mal auf negative Fan-Meinungen ein.

Via Instagram stellte sich Dani kürzlich den Fragen ihrer neugierigen Follower. Dabei verriet die 26-Jährige, dass das Paar bereits Namen für ihre Zwillinge ausgesucht habe. Nachdem ihre Fans nicht allzu begeistert von dem Namen ihres ersten Kindes waren, weiß Dani offenbar, was sie nun erwartet: "Die Leute haben wirklich negative Meinungen zu Babynamen, ich hatte das oft mit Santi, also bin ich wieder darauf vorbereitet."

Auch das Geheimnis um das Geschlecht ihrer Twins hatte Dani erst kürzlich gelüftet. "Viele von euch haben nach dem Geschlecht unserer Babys gefragt und ich kann euch überglücklich verkünden, dass wir Zwillingsmädchen bekommen", hatte sie unter einem niedlichen Babybauch-Pic geschrieben. Ob Dani auch die Namen ihrer beiden Mädels im Voraus bekannt geben wird?

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und Jarrod Bowen im Februar 2023

Instagram / danidyerxx Dani Dyer schwanger mit ihren Zwillingen

Instagram / danidyerxx Dani Dyer mit ihrem Sohn und ihrem Freund

