Barbara Schöneberger traut sich nicht ins Berliner Berghain

Deswegen traut Barbara Schöneberger (48) sich nicht! Die Entertainerin hat in ihrer Karrierelaufbahn schon viele Erfolge gesammelt. Ihre erste Moderation einer Preisverleihung absolvierte sie im Jahr 2002 beim Bambi – zuletzt moderierte sie 2021 den Deutschen Fernsehpreis. In ihrem Privatleben geht es dagegen etwas ruhiger zu. Früher war sie selten feiern. Heutzutage würde die Blondine gerne mal dem Berliner Klub Berghain einen Besuch abstatten – sie wagt es aber nicht. Jetzt verriet Barbara, warum.

"Es ist nur nicht mehr so einfach, in diese Läden zu gehen. Man wird die ganze Zeit angeschaut und heimlich fotografiert", äußerte sie ihre Bedenken über einen Klubbesuch gegenüber dem Magazin B.Z. Die Stimme Berlins. Ob ihr schon jemand gesagt hat, dass es im Berghain untersagt ist, Fotos zu machen? "Aber ich würde so gerne!", führte sie weiter aus. Sie kenne auch "viele Leute, die das regelmäßig machen." Aber sie hat eine grandiose Idee, um unerkannt dort zu feiern: "Ich würde gerne sehr verkleidet mitgehen und mir alles genau anschauen – und vielleicht auch mitmachen."

Auch wenn die 48-Jährige im Gegensatz zu früher auch mal zu Alkohol greift, kommen bei ihr keine Shots auf den Tisch. "Ich will eimerweise große Tassen, aus denen ich gestreckten Kaffee trinke. So ist es auch bei Alkohol", erklärte sie.

Getty Images Barbara Schöneberger im September 2022

Getty Images Barbara Schöneberger im April 2022

Getty Images Barbara Schöneberger bei dem Deutschen Radiopreis 2018

