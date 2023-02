Bauchfrei! Jessie J präsentiert Babykugel auf dem Red Carpet

Jessie J (34) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die britische Musikerin erwartet derzeit Nachwuchs. Erst vor wenigen Stunden verkündete die "Price Tag"-Interpretin noch das Geschlecht ihres ungeborenen Babys in den sozialen Medien: Die Sängerin darf sich auf einen kleinen Sohnemann freuen. Jetzt präsentierte Jessie ihren Babybauch total stolz auf dem roten Teppich – und zwar in einem bauchfreien Outfit!

Auf diesen neuen Fotos, die auf dem roten Teppich bei den Brit Awards 2023 in London entstanden sind, stellt die Mama in spe ihre gewölbte Körpermitte in einem extravaganten Look in Szene: Jessie posiert in einem knallroten Ensemble bestehend aus einer eng anliegenden Hose, einem bauchfreien Oberteil und einem ausgefallenen Rüschen-Mantel. Ihr Outfit garniert sie mit farblich passenden Pumps, einer kleinen Tasche und mit einem breiten Lächeln.

Zwar war das das erste Mal, dass Jessie ihre Kugel bei einem öffentlichen Event präsentierte – doch auf Social Media hatte sie schon in den vergangenen Wochen immer wieder Babybauchfotos veröffentlicht. Unter anderem hatte sie diesen Schnappschuss geteilt, auf dem sie ihre Wölbung in einer Jogginghose zeigt.

Getty Images Jessie J bei den Brit Awards 2023 in London

Getty Images Jessie J bei den Brit Awards 2023 in London

Instagram / jessiej Jessie J im Januar 2023

