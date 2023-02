Es ist ein...? Jessie J verrät das Geschlecht ihres Babys!

Jessie J (34) lässt ihre Fans an ihrem Babyglück teilhaben! Die britische Musikerin hatte Anfang des Jahres eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht: Nachdem sie 2021 eine Fehlgeburt erlitten hatte, hatte sie im Januar 2023 verkündet, wieder schwanger zu sein. Seither hält die "Price Tag"-Interpretin ihre Fans in den sozialen Medien auf dem Laufenden. Dort verkündete Jessie jetzt auch das Geschlecht ihres ungeborenen Babys!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Mama in spe jetzt ein kurzes Video, in dem sie ihren Babybauch präsentiert und ein bis dato unveröffentlichtes Lied singt. "Seit ich dieses Lied geschrieben habe, bewegt er sich jedes Mal wie verrückt, wenn ich es spiele oder singe", erklärte die 34-Jährige und verriet: "Oh ja, ich bekomme einen Jungen."

Wann Jessies Baby ungefähr das Licht der Welt erblicken wird, gab die "Do It Like A Dude"-Sängerin bislang aber noch nicht preis. Ihr Bauch ist inzwischen aber schon ordentlich gewachsen. "Wenn du aus Versehen ein Bild macht und merkst, wie schwanger du tatsächlich bist", hatte sie beispielsweise Ende Januar zu einem Foto ihrer gewölbten Körpermitte geschrieben.

