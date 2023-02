"Duell um die Welt": Wer gewinnt in der heutigen Sendung?

Joko Winterscheidt (44) oder Klaas Heufer-Umlauf (39)? Heute mussten die beiden wieder ihr Können beweisen. Bei "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" schicken die beiden TV-Stars mittlerweile lieber andere Prominente auf Weltreise, anstatt selbst in ferne Länder zu fliegen. Neben Sänger Alexander Klaws (39) und Dunja Hayali (48) traten heute Comedian Oliver Polak und Ex-Fußballer Patrick Owomoyela an. Danach kämpfte das Moderatoren-Duo im Studio. Dabei konnte dieses Mal ganz überraschend Klaas siegen!

Alexander Klaws holte Klaas den ersten Länderpunkt in Indien. Auch Patrick Owomoyela bestand seine Prüfung: er musste in Indien fünf Stockwerke eines Gebäudes hochklettern. Jokos Team hatte es auch nicht leicht: Dunja Hayali musste auf einem Surfbrett unter einem Helikopter balancieren. Die ekeligste Reise hatte aber wohl Oliver Polak: er machte in Nordirland beim Schafskacke-Weitspucken mit. Alle Kandidaten bestanden ihre Aufgaben – im Studio kämpfte dann das TV-Duo um den endgültigen Sieg.

Bei der letzten Ausgabe konnte Joko noch als Gewinner nach Hause gehen. Auch heute lag er bei den Studiospielen bis zum Finale zwei Punkte in Führung. Im letzten Duell konnte Klaas aber nochmal ordentlich aufholen und sicherte sich letztendlich die begehrte Krone!

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt bei "Duell um die Welt"

ProSieben / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf bei "Duell um die Welt"

