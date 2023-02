Emma Roberts' Mama postet ungefragt ein Foto ihres Enkels

Das war wohl nicht abgesprochen! Emma Roberts (32) hatte im Jahr 2020 ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Ihr Ex Garrett Hedlund (38) und sie wurden Eltern eines Jungen namens Rhodes. Ab und zu teilt die "Wild Child"-Darstellerin Fotos von ihrem Kleinen im Netz – sie achtet dabei aber stets darauf, dass sein Gesicht nicht zu erkennen ist. Jetzt postet prompt die Mama von Emma ein Bild, das den Buben zeigt!

"Wenn deine Mutter ein Foto vom Gesicht deines Sohnes postet, ohne um Erlaubnis zu fragen, du sie aber beide so sehr liebst, also egal", schreibt die 32-Jährige zu dem Bild, dass sie in ihrer Instagram-Story teilt. Das Herz-Emoji im Anschluss macht noch mal deutlich: Emma scheint ihrer Mama den Fauxpas nicht allzu übel zu nehmen. Unter den Schnappschuss ihres Enkels schreibt die Oma: "Der kleine Mann wird erwachsen" – ihre Tochter hatte für ihren Post sogar ein Like übrig.

Im vergangenen Dezember teilte die stolze Mama auf ihrem Instagram-Account ein niedliches Bild zum zweiten Geburtstag ihres Sohnes. Auf dem Bild sieht man, wie Rhodes, der einen niedlichen Pyjama trägt, auf der Couch steht und aus dem Fenster schaut, während seine Mama es sich neben ihm bequem macht. "Alles Gute zum Geburtstag für meinen Engelsjungen Rhodes. Ich liebe dich über alles", schrieb Emma zu dem Pic.

Instagram / kellygrace1010 Emma Roberts' Sohn Rhodes im Februar 2023

MEGA Emma Roberts (r.) mit ihrer Mutter, November 2020

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes

