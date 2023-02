Ist das die offizielle Rücktrittserklärung von Tom Brady?

Tom Brady (45) scheint es dieses Mal tatsächlich ernst zu meinen. Der NFL-Spieler hatte Anfang vergangenen Jahres schon einmal angekündigt, dass er seine Sportlerkarriere beenden möchte. Diese Entscheidung hielt nicht lange an und er kehrte zwei Monate später wieder aufs Feld zurück. Anfang Februar kündigte er erneut das Ende seiner Football-Laufbahn an. Und dieses Mal will er es richtig machen. Tom reichte jetzt wohl Unterlagen hierzu ein.

Wie das amerikanische Magazin TMZ von dem Sportjournalisten Adam Schefter erfahren hat, reichte Tom ein offizielles Rücktrittsschreiben an die NFL und National Football League Players Association ein. Falls sich einige Menschen noch gefragt haben, ob es vielleicht ein erneutes Comeback geben wird, hat sich diese Frage dann erübrigt. Scheidet er offiziell auch der NFL aus, gibt es kein Zurück mehr für den Quarterback.

Mit seinen Erfolgen kann Tom als offiziell ausgeschiedener Spieler in fünf Jahren auf einen Platz in der Hall of Fame des Footballs hoffen. Er gewann siebenmal den Super Bowl und führte fast jedes Mal die Quarterback-Statistik der Playoffs an.

MEGA Tom Brady im Februar 2023

Getty Images Tom Brady beim Spiel gegen die Saints am 5. Dezember 2022

Instagram / tombrady Tom Brady im Februar 2023

