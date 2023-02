Konkurrenz? Reese Witherspoon und Mila Kunis sind befreundet

Herrschen da manchmal auch Spannungen? Zurzeit tourt Reese Witherspoon (46) gemeinsam mit Ashton Kutcher (45) von Premiere zu Premiere: Die beiden haben nämlich in der romantischen Komödie "Your Place Or Mine" ein Paar gespielt. Auf dem roten Teppich machten die beiden bereits deutlich, dass sie nur Freunde seien – vor allem Ashton ging auf Abstand, um Gerüchten aus dem Weg zu gehen. Doch wie stehen Reese und Ashtons Frau Mila Kunis (39) eigentlich zueinander?

In der "Drew Barrymore Show" sprach Reese mit Drew Barrymore (47) über ihre Zusammenarbeit mit Ashton. "Ich kenne Mila länger, als ich Ashton kenne", stellte sie direkt klar. "Er ist mit einer meiner sehr, sehr guten Freundinnen verheiratet. Und wir spielen in demselben Film mit", betonte sie. Das sei allerdings kein Problem gewesen – Reese hat den Liebesfilm einfach als Job angesehen und die Sache durchgezogen.

Dass Reese und Ashton derzeit immer wieder nebeneinander auf Premieren posieren, stört Mila auch keineswegs – im Gegenteil: Sie amüsiert sich über die beiden. Sie habe den beiden geschrieben: "Ihr seid so komisch, ihr benehmt euch wie Kinder auf einer Geburtstagsparty, die keine Fotos machen wollen oder so", erinnert sich Reese in der TV-Show.

